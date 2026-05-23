Вегас зробив великий крок до виходу у фінал Кубку Стенлі

У ніч із 22 на 23 травня відбувся другий у серії півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Колорадо вдома приймало Вегас.

В ньому господарі вийшли вперед наприкінці першого періоду й рахунок 1:0 тривалий час залишався незмінним. Проте в останній 20-хвилинці "Голден Найтс" змогли перевернути хід зустрічі.

Із 50 по 59 хвилини вони закинули три шайби, завдяки чому здобули другу поспіль виїзну перемогу. Наступна гра серії відбудеться 25 травня о 3:00 за київським часом.

НХЛ – раунд плейоф

Півфінал, 23 травня

Колорадо – Вегас 1:3 (1:0, 0:0, 0:3). Серія 0:2

Зазначимо, що в іншій півфінальній парі напередодні перший матч провели Кароліна та Монреаль. В ньому "Канадієнс" здобули розгромну перемогу.