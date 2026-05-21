Вегас здобув виїзну перемогу в першому півфінальному поєдинку Кубку Стенлі
Плейоф НХЛ 21 травня
У ніч із 20 на 21 травня відбувся перший півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Колорадо вдома приймало Вегас.
В ньому гості відкрили рахунок в середині другого періоду, а на початку третього вже мали перевагу у три шайби. Господарі після цього дві з них відіграли, проте на більше їх не вистачило.
"Голден Найтс" у кінцівці поставили крапку в матчі, коли Нік Дауд відзначився взяттям уже порожніх воріт на останній хвилині зустрічі. Наступна гра серії тепер відбудеться 23 травня о 3:00 за київським часом.
НХЛ – раунд плейоф
Півфінал, 21 травня
Колорадо – Вегас 2:4 (0:0, 0:2, 2:2). Серія 0:1
Зазначимо, що в іншій півфінальній парі зустрінуться Кароліна та Монреаль, який напередодні пройшов Баффало в 7-матчевій серії.