Вегас здобув виїзну перемогу в першому півфінальному поєдинку Кубку Стенлі

У ніч із 20 на 21 травня відбувся перший півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Колорадо вдома приймало Вегас.

В ньому гості відкрили рахунок в середині другого періоду, а на початку третього вже мали перевагу у три шайби. Господарі після цього дві з них відіграли, проте на більше їх не вистачило.

"Голден Найтс" у кінцівці поставили крапку в матчі, коли Нік Дауд відзначився взяттям уже порожніх воріт на останній хвилині зустрічі. Наступна гра серії тепер відбудеться 23 травня о 3:00 за київським часом.

НХЛ – раунд плейоф

Півфінал, 21 травня

Колорадо – Вегас 2:4 (0:0, 0:2, 2:2). Серія 0:1

Зазначимо, що в іншій півфінальній парі зустрінуться Кароліна та Монреаль, який напередодні пройшов Баффало в 7-матчевій серії.