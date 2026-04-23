Піттсбург без шансів програв Філадельфії, Даллас в овертаймі переграв Міннесоту у плейоф НХЛ

У ніч із 22-го на 23-тє квітня відбулися три поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Лише одна гра завершилася в овертаймі, де Даллас дотиснув Міннесоту, вийшовши уперед в очній серії 2:1.

Філадельфія втретє поспіль впевнено обіграла Піттсбург. Ігрову програму дня завершила звитяга Анагайма над Едмонтоном. Нічия у серії 1:1.

НХЛ – раунд плейоф

23 квітня

Філадельфія – Піттсбург 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Міннесота – Даллас 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Едмонтон – Анагайм 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)

Напередодні завершилися ще чотири матчі плейоф НХЛ.