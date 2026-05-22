Монреаль вийшов уперед проти Кароліни у боротьбі за фінал Кубку Стенлі

У ніч проти 22 травня завершився перший матч між Кароліною та Монреалем у рамках півфінального раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Вже у першому періоді гості майже гарантували собі перемогу, повівши із різницею у три шайби 1:4. У другому періоді гра була майже рівною. Господарі спромоглися відіграти одну шайбу зусиллями Еріка Робінсона, а от останній забрали хокеїсти Монреаля 0:2. Дубль оформив словак Юрай Слафковський.

НХЛ – раунд плейоф

1/2 фіналу, 22 травня

Кароліна – Монреаль 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)

Наступна зустріч цих клубів запланована 24 травня о 02:00 (за київським часом).

Напередодні Вегас у першому півфінальному поєдинку переміг Колорадо.