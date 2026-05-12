Колорадо наблизився до півфіналу НХЛ, здолавши на виїзді Міннесоту

У ніч із 11 на 12 травня відбувся чвертьфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Міннесота вдома приймала Колорадо.

Команди обмінялись закинутими шайбами в першому та другому періодах. До середини третього рахунок був 2:2.

Проте кінцівка залишилась повністю за гостями. В останні дев'ять хвилин вони тричі відзначились взяттям воріт і наблизились на крок до виходу в наступну стадію турніру.

НХЛ – раунд плейоф

12 травня

Міннесота – Колорадо 2:5 (1:0, 0:1, 1:4). Серія 1:3

Нагадаємо, що напередодні в НХЛ відбулись інші два поєдинки раунду плейоф.