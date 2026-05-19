Монреаль в овертаймі дотиснув Баффало та вийшов до півфіналу НХЛ

У ніч проти 19 травня відбувся чвертьфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Баффало та Монреаль розіграли путівку до наступного етапу.

Напередодні Баффало зрівнявся рахунок у серії 3:3.

Перший період на свою користь закрили хокеїсти Монреаля 0:2. Однак два наступні періоди були за суперником, який міг повернутися у боротьбу 2:2. На команди чекав овертайм, у якому шайба Алекса Ньюгука принесла перемогу гостям.

У півфіналі Монреаль зустрінеться з Кароліною, а Колорадо зіграє проти Вегаса.

НХЛ – раунд плейоф

19 травня

Баффало – Монреаль 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Перші півфінальні матчі відбудуться 21-го (Колорадо – Вегас, о 03:00 за київським часом) та 22-го травня (Кароліна – Монреаль, о 03:00).