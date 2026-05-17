Баффало розгромив Монреаль, здійснивши ефектний камбек у чвертьфіналі НХЛ

У ніч із 16 на 17 травня відбувся чвертьфінальний поєдинок раунду плейоф Національної хокейної ліги, у якому Монреаль вдома приймав Баффало.

Перемога забезпечувала б господарям вихід до наступної стадії турніру й вони вже на 11-й хвилині були попереду з рахунком 3:1. Проте їм не вдалось утримати перевагу.

"Сейбрс" до кінця першого періоду скоротили відставання, після чого декласували "Канадієнс". У другій та третій 20-хвилинках вони закинули по три шайби, залишивши свої ворота при цьому "сухими".

Тож гості зрівняли рахунок у серії і тепер на команди очікує вирішальна сьома гра. Вона відбудеться 19 травня о 2:30 за київським часом.

НХЛ – раунд плейоф

17 травня

Монреаль – Баффало 3:8 (3:2, 0:3, 0:3). Серія 3:3

Зазначимо, що напередодні визначився третій півфіналіст Кубку Стенлі. Ним став Вегас, який пройшов Анагайм.