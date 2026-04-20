Тампа-Бей програв в овертаймі Монреалю, валідольна перемога Баффало у плейоф НХЛ

У ніч проти 20 квітня завершилися усі заплановані поєдинки раунду плейоф НХЛ.

Вже перший матч ігрового дня перейшов у овертайм, де Монреаль дотиснув Тампу-Бей, тоді як в ідентичним рахунком Баффало переграло Бостон в основний час зустрічі. Цікаво, що аж шість із семи шайб були закинуті у третьому періоді.

Натомість Вегас впевнено переміг Юту при тому, що саме суперник першим розмочив нулі на табло.

Ще одна гра закінчилася пізно ввечері, 19 квітня, у якій Колорадо здолав Лос-Анджелес.

НХЛ – раунд плейоф

19-20 квітня

Колорадо – Лос-Анджелес 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Тампа-Бей – Монреаль 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Баффало – Бостон 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)

Вегас – Юта 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Напередодні відбулися чергові ігри плейоф НХЛ.