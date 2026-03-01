Кароліна обіграла Детройт, Даллас "закрив" Нешвілл в овертаймі в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 28 лютого на 1 березня відбулись 10 матчів Національної хокейної ліги.

Одразу у двох із них були овертайми, у яких перемоги святкували Айлендерс над Коламбус та Даллас над Нешвілл.

Монреаль впевнено обіграв Вашингтон, а Сіетл розгромив Ванкувер. В обидвох зустрічах переможець оформив успіх із різницею у чотири шайби.

Кароліна була сильнішою за Детройт, довівши свою переможну серію вже до п'ять матчів поспіль.

1 березня відбудуться ще три поєдинки НХЛ.

НХЛ – регулярний чемпіонат

1 березня

Сент-Луїс – Нью-Джерсі 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Коламбус – Айлендерс 3:4 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 0:1)

Колорадо – Чикаго 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Кароліна – Дейтройт 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Лос-Анджелес – Калгарі 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Монреаль – Вашингтон 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Тампа-Бей – Баффало 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)

Торонто – Оттава 2:5 (1:1, 1:4, 0:0)

Даллас – Нешвілл 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Сіетл – Ванкувер 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

