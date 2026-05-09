Двоє українців стали найкращими гравцями ЧС-2026 за своїми амплуа

Хокеїсти збірної України Данило Трахт та Ігор Мережко стали найкращими гравцями у своїх амплуа за підсумками чемпіонату світу 2026 у дивізіоні IA.

Про це повідомляє сайт IIHF.

Нагороду найкращого захисника ЧС-2026 отримав капітан збірної України Ігор Мережко. На рахунку 28-річного хокеїста три шайби та два асисти. Він був лідером команди на льодовому майданчику та поза ним.

Данило Трахт став найкращим форвардом турніру. На рахунку 23-річного нападника вісім результативних дій: чотири шайби та чотири асисти.

Зазначимо, що найкращим воротарем ЧС-2026 став поляк Томаш Фучик.

Нагадаємо, що збірна України за підсумками турніру посіла друге місце та виборола путівку до елітного дивізіону.