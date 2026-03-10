"Суха" перемога Оттави, розгромні поразки Калгарі та Філадельфії в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч 9 на 10 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Коламбуса та Лос-Анджелеса. Його доля вирішилась в овертаймі.





Також в основний час сильнішого не визначили Чикаго та Юта. Вашингтон і Калгарі видали справжні гойдалки, які врешті-решт завершились розгромом.

З такою ж різницею у чотири шайби Рейнджерс переграли Філадельфію. Оттава ж зіграла "на нуль" у поєдинку проти Ванкувера.

НХЛ – регулярний чемпіонат

10 березня

Коламбус – Лос-Анджелес 4:5 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)

Вашингтон – Калгарі 7:3 (3:0, 0:3, 4:0)

Філадельфія – Рейнджерс 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)

Чикаго – Юта 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Ванкувер – Оттава 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші сім матчів.