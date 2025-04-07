Рекордна шайба Овечкіна в програному матчі, Міннесота в овертаймі здолала Даллас в НХЛ

У ніч з 5 на 6 квітня відбулися 8 матчів у межах Національної хокейної ліги.

Розпочався ігровий день впевненою перемогою Айлендерс над Вашингтоном. Зустріч завершилася з рахунком 4:1, проте головною подією того матчу стала рекордна шайба російського хокеїста Олександра Овечкіна. Гравець Кепіталс побив багаторічний рекорд легенди НХЛ Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб в регулярному сезоні за всю кар'єру.

Пізніше Міннесота в овертаймі дотисла Даллас, а Оттава впевнено перемогла Коламбус.

Також перемоги в цей ігровий день здобули Детройт, Баффало, Чикаго, Монреаль та Вегас, які обіграли Флориду, Бостон, Піттсбур, Нашвілл та Ванкувер відповідно.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

6-7 квітня

Айлендерс – Вашингтон 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Міннесота – Даллас 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Оттава – Коламбус 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Детройт – Флорида 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Баффало – Бостон 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)

Чикаго – Піттсбург 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Нашвілл – Монреаль 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Ванкувер – Вегас 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Раніше легенда світового хокею Домінік Гашек відреагував на досягнення Овечкіна. Він розкритикував того за мовчання щодо війни, а також натякнув, що відповідальність мають розділити США і Канада, які дозволили йому виступати на своїй території.