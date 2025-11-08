Чикаго розгромив Калгарі, Міннесота здолала Айлендерс в НХЛ

В ніч з 7 на 8 листопада відбулися 4 матчі в межах регулярного сезону НХЛ.

Міннесота без проблем здолала Айлендерс (5:2), Рейнджерс неочікувано розібрався з Детройтом на виїзді (4:1), Чикаго розгромив Калгарі (0:4), а Сан-Хосе на останніх хвилинах вирвав перемогу над Вінніпегом (2:1).

НХЛ – регулярний сезон

8 листопада

Айлендерс – Міннесота 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Детройт – Рейнджерс 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Калгарі – Чикаго 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Сан-Хосе – Вінніпег 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

