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Шторм розгромив Київ Кепіталз та повернувся до боротьби за перше місце чемпіонату України

Олексій Погорелов — 16 лютого 2025, 15:48
Шторм Одеса
Шторм Одеса
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У неділю, 16 лютого, в межах чемпіонату України з хокею відбулася зустріч команд, які ведуть боротьбу за найвищі місця.

В Одесі місцевий Шторм приймав Київ Кепіталз, це була битва третьої та другої команд чемпіонату відповідно.

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Колективи провели дуже результативний перший період, побалувавши фанатів одразу чотирма голами. І три з них були на рахунку господарів майданчика.

Друга 20-хвилинка розчарувала відсутністю результативних дій, проте в останньому періоді команди покращили результат першого. І цього разу Шторм закинув чотири шайби, у той час як кияни спромоглися відповісти лише однією. Варто зазначити, що гості забивали тільки у більшості.

У підсумку фінальна сирена зафіксувала розгромну перемогу Шторма з рахунком 7:2.

Чемпіонат України з хокею сезону-2024/25
16 лютого

Шторм Одеса – Київ Кепіталз 7:2 (3:1, 0:0, 7:1)

Шайби: 1:0 – 10 Мосюк (меншість), 1:1 – 11 Карпенко (Луговий – більшість), 2:1 – 13 Пойманов (Сидоренко – більшість), 3:1 – 15 Кобильник (Ніконов, Крикля), 4:1 – 44 Стецюра (Сидоренко), 4:2 – 49 Берднікс (Карпенко – більшість), 5:2 – 52 Сидоренко, 6:2 – 56 Пойманов (Стецюра), 7:2 – 59.

За рахунок цієї перемоги Шторм скоротив до мінімуму відставання від Київ Кепіталз, який продовжує утримувати друге місце в таблиці. Лідером залишається Сокіл, який має відрив у чотири очки та один матч у запасі.

Нагадаємо, що сьогодні також відбудеться гра за участю Кременчука та Крижинки, яка все ще залишається без набраних балів у цьому сезоні.

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Шторм Одеса

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