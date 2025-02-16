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Шторм зіграє із Київ Кепіталз, Крижинка спробує не зганьбитись з Кременчуком в матчі чемпіонату України

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 07:49
Шторм зіграє із Київ Кепіталз, Крижинка спробує не зганьбитись з Кременчуком в матчі чемпіонату України
УХЛ

Сьогодні, 16 лютого, відбудеться два матчі в межах чемпіонату України з хокею.

Одні з лідерів турнірної таблиці Київ Кепіталз та Шторм зустрінуться в очній дуелі. Команди розділяє лише чотири залікові очки. Старт матчу заплановано на 13:00.

У ще одному матчі ігрового дня абсолютний аутсайдер чемпіонату Крижинка спробує набрати перші очки в поєдинку проти Кременчука. Стартовий свисток заплановано на 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, сьогодні відбувся черговий матч Турніру чотирьох націй, в якому збірна США гарантувала собі місце у фіналі.

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