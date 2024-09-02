Форвард збірної України прокоментував провальний виступ збірної у відборі на ОІ-2026

Нападник збірної України з хокею Олександр Пересунько дав оцінку виступам національної команди у відборі на Олімпійські ігри 2026.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Це досвід, який нам потрібно пройти. Новий рівень команд, з якими ми ще не грали за багато років. Але є ця лінія, куди нам можна зростати. І цей крок, вважаю, ми вже зробили.

Потрібно розвиватися, йти вперед і тягнутися за такими командами. Якщо будемо з ними більше грати, то будемо й краще виступати на цьому рівні.

Який матч сподобався? Проти Латвії – тим, що ми зіграли краще в плані сконцентрованості, самовіддачі", – сказав Пересунько.