Форвард збірної України прокоментував провальний виступ збірної у відборі на ОІ-2026
Нападник збірної України з хокею Олександр Пересунько дав оцінку виступам національної команди у відборі на Олімпійські ігри 2026.
Його слова цитує Суспільне Спорт.
"Це досвід, який нам потрібно пройти. Новий рівень команд, з якими ми ще не грали за багато років. Але є ця лінія, куди нам можна зростати. І цей крок, вважаю, ми вже зробили.
Потрібно розвиватися, йти вперед і тягнутися за такими командами. Якщо будемо з ними більше грати, то будемо й краще виступати на цьому рівні.
Який матч сподобався? Проти Латвії – тим, що ми зіграли краще в плані сконцентрованості, самовіддачі", – сказав Пересунько.
Нагадаємо, що національна команда України виступила невдало: розгром від французів, провальний матч із латвійцями і поразка у грі зі словенцями.