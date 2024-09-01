Знову розгром: збірна України поступилась Словенії в останньому матчі відбору на Олімпіаду-2026

Сьогодні, 1 вересня, збірна України з хокею зіграла третій матч у вирішальному раунді олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.

Команда Дмитра Христича, після 2:7 від французів та 1:5 від латвійців, знову поступилась, цього разу команді Словенії. Поєдинок завершився з рахунком 2:6. В українців шайби на рахунку Віталія Ляльки та Пилипа Пангелова-Юлдашева.

Олімпійська кваліфікація з хокею

Група Е, 2 тур

1 вересня

Словенія — Україна 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Зазначимо, що українці ще до матчу втратили шанси відібратися на Олімпіаду-2026, адже лише переможець групи отримає путівку на Ігри.

Нагадаємо, Україна лише одного разу в історії відбиралася на Олімпійські ігри у чоловічому хокеї — у 2002 році збірна посіла 10-те місце. Востаннє у фінальному раунді відбору на Ігри українці грали у 2014 році, закінчивши його з однією перемогою у трьох поєдинках.