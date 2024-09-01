Збірна Словенії — збірна України: онлайн відеотрансляція матчу відбору до Олімпіади-2026

У неділю, 1 вересня, збірна України з хокею проведе третій матч у вирішальному раунді олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані. Команда Дмитра Христича у третьому турі зіграє проти збірної Словенії. Турнір проходить у Ризі.

Окрім збірних України та Словенії у групі Е також грають французи та латвійці. Для виходу на Олімпіаду-2026 потрібно посісти перше місце, оскільки лише переможець групи отримає путівку на Ігри.

На жаль, у перших двох матчах українці поступилися: спочатку програли французам (2:7), а потім виявилися слабшими за латвійців (1:5). Словенці також двічі програли: латвійцям із рахунком 2:4, а французам — 1:5. Тож обидві команди втратили шанси кваліфікуватися на Ігри у Мілані й зіграють за третє місце.

Дивіться відеотрансляцію від Суспільного в прямому етері на Чемпіоні. Зустріч розпочнеться о 13:00 за Києвом.