Збірна України програла Латвії у другому матчі відбору на Олімпіаду-2026

Сьогодні, 30 серпня, збірна України з хокею зіграла другий матч у вирішальному раунді олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.

Команда Дмитра Христича, після 2:7 від французів, знову розгромно поступилася, цього разу від Латвії. Поєдинок завершився з рахунком 1:5. В українців єдина шайба на рахунку 21-річного Даниїла Трахта.

Олімпійська кваліфікація з хокею

Група Е, 2 тур

30 серпня

Україна — Латвія 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Зазначимо, що після двох поразок "синьо-жовті" втратили шанси відібратися на Олімпіаду-2026, адже лише переможець групи отримає путівку на Ігри.

Завершальний поєдинок відбору українці зіграють 1 вересня проти Словенії. Початок — о 13:00 за київським часом.

Україна лише одного разу в історії відбиралася на Олімпійські ігри у чоловічому хокеї — у 2002 році збірна посіла 10-те місце. Востаннє у фінальному раунді відбору на Ігри українці грали у 2014 році, закінчивши його з однією перемогою у трьох поєдинках.