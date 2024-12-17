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Шторм прийме Кременчук: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Руслан Травкін — 17 грудня 2024, 07:34
Шторм прийме Кременчук: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
facebook.com/oda.odesa

У вівторок, 17 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому одеський Шторм прийме Кременчук.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.

Одесити вдало розпочали сезон, але зазнали трьох поразок в останніх трьох матчах. Тепер Шторм із 24 очками лише третій.

Кременчук має в активі 18 балів, що дозволяє посідати четверте місце.

Сьогодні також відбудеться матч лідерів між Соколом та Київ Кепіталз. 

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