Шторм прийме Кременчук: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
facebook.com/oda.odesa
У вівторок, 17 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому одеський Шторм прийме Кременчук.
Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.
Одесити вдало розпочали сезон, але зазнали трьох поразок в останніх трьох матчах. Тепер Шторм із 24 очками лише третій.
Кременчук має в активі 18 балів, що дозволяє посідати четверте місце.
Сьогодні також відбудеться матч лідерів між Соколом та Київ Кепіталз.