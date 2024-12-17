Сокіл зіграє проти Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
ХК Сокіл
У вівторок, 4 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому столичні клуби зійдуться між собою – Сокіл прийме Київ Кепіталз.
Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.
Обидва клуби ведуть боротьбу за лідерство. Першим йде Київ Кепіталз. Цей клуб за 11 матчів набрав 26 очок.
Сокіл має на 1 бал менше. Довгий час лідером був Шторм, у якого зараз 24 пункти, але 3 поразки в останніх 5 поєдинках похитнув позиції одеситів.