Сокіл зіграє проти Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У вівторок, 4 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому столичні клуби зійдуться між собою – Сокіл прийме Київ Кепіталз.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.

Обидва клуби ведуть боротьбу за лідерство. Першим йде Київ Кепіталз. Цей клуб за 11 матчів набрав 26 очок.

Сокіл має на 1 бал менше. Довгий час лідером був Шторм, у якого зараз 24 пункти, але 3 поразки в останніх 5 поєдинках похитнув позиції одеситів.