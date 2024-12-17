Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Сокіл зіграє проти Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Руслан Травкін — 17 грудня 2024, 07:17
Сокіл зіграє проти Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
ХК Сокіл

У вівторок, 4 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому столичні клуби зійдуться між собою – Сокіл прийме Київ Кепіталз.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.

Обидва клуби ведуть боротьбу за лідерство. Першим йде Київ Кепіталз. Цей клуб за 11 матчів набрав 26 очок.

Сокіл має на 1 бал менше. Довгий час лідером був Шторм, у якого зараз 24 пункти, але 3 поразки в останніх 5 поєдинках похитнув позиції одеситів. 

LIVE трансляція Сокіл Київ Кепіталз

Сокіл

Сокіл здолав Кременчук у чемпіонаті України
Кременчук зіграє з Соколом: онлайн відеотрансляція матчу чемпіоната України
Аврора переграла SkyUp, Сокіл здолав Енергію в матчі 8 туру Екстра-ліги
Аврора зустрінеться зі SkyUp Київ, Енергія прийматиме Сокіл у 8 турі Екстра-ліги
Сокіл у напруженому матчі переграв Шторм у чемпіонаті України

Останні новини