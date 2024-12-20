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Дніпро проти Сокола: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Руслан Травкін — 20 грудня 2024, 07:58
Дніпро проти Сокола: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
facebook.com/hcsokil

У п'ятницю, 20 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому столичний Сокіл зіграє проти херсонського Дніпра.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.

Сокіл є лідером чемпіонату. Кілька днів тому чемпіон України здолав Київ Кепіталз. Переможна серія "соколят" складає 7 поєдинків.

Дніпро у попередньому турі здобув другу перемогу в сезоні – херсонський клуб обіграв головного аутсайдера сезону Крижинку.

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