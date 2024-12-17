Сокіл здолав Київ Кепіталз, Шторм поступився Кременчуку у чемпіонаті України

Сьогодні, 17 грудня відбулися два матчі чемпіонату України з хокею.

Сокіл шайбами 22-річного Дениса Бородая, Руслана Ромашенка та Володимир Чердак здолав у дербі Київ Кепіталз – 3:1.

Одеський Шторм вдома поступився Кременчуку. Господарі у першому періоді завдяки голам Криклі та Варави вийшли вперед, проте гості відквитали одну шайбу наприкінці 20-хвилинки. У другому періоді змогли повністю перевернути гру, коли двічі використали більшість та у підсумку довели зустріч до перемоги.

Чемпіонат України з хокею

17 грудня

Сокіл – Київ Кепіталз 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шторм Одеса – Кременчук 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

Напередодні Шторм завдав Крижинці принизливої поразки у чемпіонаті.