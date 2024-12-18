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Дніпро розгромив Крижинку в матчі чемпіонату України

Руслан Травкін — 18 грудня 2024, 18:50
Дніпро розгромив Крижинку в матчі чемпіонату України
facebook.com/hockey.kherson

У середу, 18 грудня, відбувся матч чемпіонату України з хокею між херсонським Дніпром та київською Крижинкою.

Гра завершилася з рахунком 8:2 на користь Дніпра.

Чемпіонат України з хокею
18 грудня

Крижинка – Дніпро 2:8 (1:1, 0:5, 1:2)

До цього матчу херсонський клуб мав лише 1 перемогу за 11 поєдинків – саме над столичним клубом. Крижинка до цієї гри зазнала поразки у всіх 9 зустрічах.

Перший період завершився внічию 1:1. У другому більш досвідчені хокеїсти Дніпра все таки зробили собі пристойний гандикап, який дозволив у третій двадцятихвилинці спокійно контролювати хід гри.

Тепер у Дніпра 6 очок за 12 матчів. Крижинка продовжує йти останньою без набраних балів. Лідером чемпіонату є Сокіл – чинний чемпіон має 28 балів за 12 матчів. випереджаючи Київ Кепіталз на 2 пункти.

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