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Левшин розповів, як отримав запрошення до табору Ванкувера

Руслан Травкін — 2 липня 2025, 08:23
Левшин розповів, як отримав запрошення до табору Ванкувера
Олександр Левшин
ФХУ

Голкіпер збірної України Олександр Левшин розповів про запрошення до табору Ванкувер Кенакс.

18-річний голкіпер привідкрив деталі в коментарі для "Чемпіона".

"Подзвонив генеральний скаут Ванкувера у провінції Онтаріо (Торонто – столиця цієї провінції, тоді як Ванкувер є головним містом у провінції Британська Колумбія – прим.), сказав, що хочемо включити тебе в свій табір розвитку.

Я вибирав між чотирма таборами – Ванкувер, Торонто та пару команд із США. Але оскільки я не маю американської візи, мій вибір зупинився на Ванкувері", – сказав Левшин. 

Повне інтерв’ю читайте на Чемпіоні у найближчі дні.

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Нагадаємо, у складі Торонто Петріотс Олександр відіграв 35 матчів. Він продемонстрував показник у 93,5% відбитих кидків. За сезон Левшин оформив три шатаути.

За збірну України голкіпер дебютував у матчі першого туру чемпіонату світу, в якому "жовто-сині" зазнали прикрої поразки від Великої Британії.

Сам хокеїст залишився задоволений своїм виступом, який допоміг Україні перевести гру у серію булітів.

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