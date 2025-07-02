Левшин розповів, як отримав запрошення до табору Ванкувера
Голкіпер збірної України Олександр Левшин розповів про запрошення до табору Ванкувер Кенакс.
18-річний голкіпер привідкрив деталі в коментарі для "Чемпіона".
"Подзвонив генеральний скаут Ванкувера у провінції Онтаріо (Торонто – столиця цієї провінції, тоді як Ванкувер є головним містом у провінції Британська Колумбія – прим.), сказав, що хочемо включити тебе в свій табір розвитку.
Я вибирав між чотирма таборами – Ванкувер, Торонто та пару команд із США. Але оскільки я не маю американської візи, мій вибір зупинився на Ванкувері", – сказав Левшин.
Повне інтерв’ю читайте на Чемпіоні у найближчі дні.
Нагадаємо, у складі Торонто Петріотс Олександр відіграв 35 матчів. Він продемонстрував показник у 93,5% відбитих кидків. За сезон Левшин оформив три шатаути.
За збірну України голкіпер дебютував у матчі першого туру чемпіонату світу, в якому "жовто-сині" зазнали прикрої поразки від Великої Британії.
Сам хокеїст залишився задоволений своїм виступом, який допоміг Україні перевести гру у серію булітів.