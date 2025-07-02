Левшин розповів, як отримав запрошення до табору Ванкувера

Голкіпер збірної України Олександр Левшин розповів про запрошення до табору Ванкувер Кенакс.

18-річний голкіпер привідкрив деталі в коментарі для "Чемпіона".

"Подзвонив генеральний скаут Ванкувера у провінції Онтаріо (Торонто – столиця цієї провінції, тоді як Ванкувер є головним містом у провінції Британська Колумбія – прим.), сказав, що хочемо включити тебе в свій табір розвитку.

Я вибирав між чотирма таборами – Ванкувер, Торонто та пару команд із США. Але оскільки я не маю американської візи, мій вибір зупинився на Ванкувері", – сказав Левшин.