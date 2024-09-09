Мабуть, на сьогодні це наш максимум: Шафаренко — про виступ збірної України у кваліфікації на ОІ-2026

Помічник Дмитра Христича у збірній України з хокею Олег Шафаренко прокоментував виступ "синьо-жовтих" у фінальному раунді кваліфікації на Олімпійські ігри 2026.

Його слова цитує сайт ФХУ.

"Мабуть, на сьогодні це наш максимум. Найприкріше за воротарів. Дуже сподівалися, що вони зіграють краще. Так, нам треба сильніше грати в нападі, надійніше в обороні, але воротарі — найбільше розчарування цього турніру.

Якщо раніше, коли ми виступали в топ-дивізіоні, в нас були Костянтин Сімчук та Ігор Карпенко, які нас тягнули і від цієї гри тренери могли відштовхуватися, то зараз ситуація змінилася. Також дуже слабо зараз зіграли центральні нападники, які мали вести гру, але не змогли себе проявити взагалі.

Матч проти Латвії? Це єдиний поєдинок, яким ми справді втішені. Не задоволені рахунком, бо програли все ж багато (1:5). Але в цій зустрічі хлопці проявили себе з найліпшого боку — все, поки були сили, виконували, старалися. Від цього матчу будемо відштовхуватися в майбутньому. Гадаю, ми й за рахунком могли зіграти краще. Заробили кілька зайвих вилучень. Майстри такого не прощають.



Плюс Латвія грала вдома. В принципі, практика показала, що всі країни, яким IIHF довірила проведення заключного раунду кваліфікації, вийшли на Олімпіаду. Про що це говорить? Міжнародна федерація все добре розуміє і довіряє вирішальні раунди, на яких вирішується доля путівок на Ігри, тим, хто там достойний бути за рівнем розвитку хокею, кількістю хокеїстів і побудованих ковзанок", — сказав Шафаренко.