Нью-Йорк Айлендерс переписав історію НХЛ, встановивши унікальний рекорд

У черговому матчі в рамках регулярного чемпіонату НХЛ Нью-Йорк Айлендерс зустрічався із Сент-Луїс Блюз і в ньому "острів'яни" встановили унікальне досягнення.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Підопічні Патріка Руа перемогли з рахунком 4:3, закинувши вирішальну шайбу в овертаймі. Для "Айлендерс" це був десятий поєдинок у сезоні, який завершився у додатковий час.

Вони тріумфували в кожному з них. Серія 10:0 за цим показником стала рекордною за всю історію НХЛ.

PERFECT IN THE EXTRA FRAME! 🦞 pic.twitter.com/JPrM6lOBQV — NHL (@NHL) March 11, 2026

Зазначимо, що наразі команда посідає сьоме місце в турнірній таблиці Східної конференції. Свій наступний матч Нью-Йорк Айлендерс проведе в ніч із 13 на 14 березня проти Лос-Анджелес Кінгз.

Турнірна таблиця Східної конференції НХЛ Standings provided by Sofascore