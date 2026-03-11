Українська правда
Нью-Йорк Айлендерс переписав історію НХЛ, встановивши унікальний рекорд

Денис Іваненко — 11 березня 2026, 10:02
Нью-Йорк Айлендерс переписав історію НХЛ, встановивши унікальний рекорд
Нью-Йорк Айлендерс
У черговому матчі в рамках регулярного чемпіонату НХЛ Нью-Йорк Айлендерс зустрічався із Сент-Луїс Блюз і в ньому "острів'яни" встановили унікальне досягнення.  

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Підопічні Патріка Руа перемогли з рахунком 4:3, закинувши вирішальну шайбу в овертаймі. Для "Айлендерс" це був десятий поєдинок у сезоні, який завершився у додатковий час.

Вони тріумфували в кожному з них. Серія 10:0 за цим показником стала рекордною за всю історію НХЛ.

Зазначимо, що наразі команда посідає сьоме місце в турнірній таблиці Східної конференції. Свій наступний матч Нью-Йорк Айлендерс проведе в ніч із 13 на 14 березня проти Лос-Анджелес Кінгз.

Турнірна таблиця Східної конференції НХЛ
Айлендерс Рекорд NHL

NHL

