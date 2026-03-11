Нью-Йорк Айлендерс переписав історію НХЛ, встановивши унікальний рекорд
Нью-Йорк Айлендерс
Getty Images
У черговому матчі в рамках регулярного чемпіонату НХЛ Нью-Йорк Айлендерс зустрічався із Сент-Луїс Блюз і в ньому "острів'яни" встановили унікальне досягнення.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Підопічні Патріка Руа перемогли з рахунком 4:3, закинувши вирішальну шайбу в овертаймі. Для "Айлендерс" це був десятий поєдинок у сезоні, який завершився у додатковий час.
Вони тріумфували в кожному з них. Серія 10:0 за цим показником стала рекордною за всю історію НХЛ.
Зазначимо, що наразі команда посідає сьоме місце в турнірній таблиці Східної конференції. Свій наступний матч Нью-Йорк Айлендерс проведе в ніч із 13 на 14 березня проти Лос-Анджелес Кінгз.