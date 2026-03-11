Українська правда
Результативна перемога Баффало, розгроми від Рейнджерс і Міннесоти в регулярному чемпіонаті НХЛ

Денис Іваненко — 11 березня 2026, 07:44
НХЛ 11 березня

У ніч 10 на 11 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало та Сан-Хосе. Команди продемонстрували неймовірну стабільність, зігравши кожен період з однаковим рахунком 2:1.

Розгромні перемоги здобули Рейнджерс і Міннесота. Вони не мали жодних проблем із Калгарі та Ютою відповідно.

Протистояння Кароліни та Піттсбурга стало єдиним, де команди визначали сильнішого в серії булітів. Врешті-решт тріумфували "гаррікейнс".

НХЛ – регулярний чемпіонат
11 березня

Баффало – Сан-Хосе 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Бостон – Лос-Анджелес 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Кароліна – Піттсбург 5:4 після булітів (1:1, 0:1, 3:2, 0:0)

Монреаль – Торонто 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Рейнджерс – Калгарі 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Тампа-Бей – Коламбус 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Флорида – Детройт 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)

Сент-Луїс – Айлендерс 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)

Даллас – Вегас 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Міннесота – Юта 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Вінніпег – Анагайм 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Колорадо – Едмонтон 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

Сіетл – Нешвілл 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші п'ять матчів.

Таблиця Східної конференції
Таблиця Західної конференції
