Результативна перемога Баффало, розгроми від Рейнджерс і Міннесоти в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч 10 на 11 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Баффало та Сан-Хосе. Команди продемонстрували неймовірну стабільність, зігравши кожен період з однаковим рахунком 2:1.
Розгромні перемоги здобули Рейнджерс і Міннесота. Вони не мали жодних проблем із Калгарі та Ютою відповідно.
Протистояння Кароліни та Піттсбурга стало єдиним, де команди визначали сильнішого в серії булітів. Врешті-решт тріумфували "гаррікейнс".
11 березня
Баффало – Сан-Хосе 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Бостон – Лос-Анджелес 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Кароліна – Піттсбург 5:4 після булітів (1:1, 0:1, 3:2, 0:0)
Монреаль – Торонто 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Рейнджерс – Калгарі 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Тампа-Бей – Коламбус 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Флорида – Детройт 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
Сент-Луїс – Айлендерс 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)
Даллас – Вегас 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Міннесота – Юта 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Вінніпег – Анагайм 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Колорадо – Едмонтон 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
Сіетл – Нешвілл 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші п'ять матчів.