Ефектний камбек Піттсбурга та шалений розгром від Колорадо в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч із 30 на 31 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Айлендерс і Піттсбург. У ньому "Пінгвінс" поступались 1:3, після чого закинули одразу сім поспіль шайб.
Ще розгромнішу перемогу здобув Колорадо, який виграв лише перший період з рахунком 5:0. Загалом всі поєдинки видались дуже результативними й тільки в одному було забито менше, ніж дев'ять шайб.
НХЛ – регулярний чемпіонат
Айлендерс – Піттсбург 3:8 (0:0, 3:5, 0:3)
Колорадо – Калгарі 9:2 (5:0, 1:1, 3:1)
Анагайм – Торонто 4:5 ОТ (2:1, 1:0, 1:3, 0:1)
Вегас – Ванкувер 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Сан-Хосе – Сент-Луїс 5:4 (3:2, 1:1, 1:1)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші п'ять матчів.