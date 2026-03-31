Ефектний камбек Піттсбурга та шалений розгром від Колорадо в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 30 на 31 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Айлендерс і Піттсбург. У ньому "Пінгвінс" поступались 1:3, після чого закинули одразу сім поспіль шайб.

Ще розгромнішу перемогу здобув Колорадо, який виграв лише перший період з рахунком 5:0. Загалом всі поєдинки видались дуже результативними й тільки в одному було забито менше, ніж дев'ять шайб.

НХЛ – регулярний чемпіонат

31 березня

Айлендерс – Піттсбург 3:8 (0:0, 3:5, 0:3)

Колорадо – Калгарі 9:2 (5:0, 1:1, 3:1)

Анагайм – Торонто 4:5 ОТ (2:1, 1:0, 1:3, 0:1)

Вегас – Ванкувер 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Сан-Хосе – Сент-Луїс 5:4 (3:2, 1:1, 1:1)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші п'ять матчів.