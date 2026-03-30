Монреаль переміг Кароліну, Бостон по булітах здолав Коламбус у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 30 березня відбулося п'ять матчів Національної хокейної ліги.

Один із них закінчився після серії булітів, звідки переможцями вийшли хокеїсти Бостона, які переграли Коламбус.

Натомість Філадельфія в овертаймі вирвала звитягу у Далласа, тоді як Монреаль впевнено в основний час переграв Кароліну завдяки результативному другому періоду, де закинув усі свої три шайби.

НХЛ – регулярний чемпіонат

30 березня

Кароліна – Монреаль 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Коламбус – Бостон 3:4 (3:0, 0:0, 0:3, 0:0 ОТ, 1:2 по булітах)

Тампа-Бей – Нешвілл 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Нью-Джерсі – Чикаго 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Філадельфія – Даллас 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Напередодні закінчились ще 12 ігор регулярного чемпіонату НХЛ.