Камбек Нью-Джерсі та низка розгромів у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 16 на 17 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Детройта та Калгарі. У ньому "Ред Вінгс" здобули впевнену перемогу, завдяки чудово проведеному другому періоду.
Нью-Джерсі переграло Бостон в овертаймі після непростого для себе початку гри. В інших поєдинках не було інтриги й вони завершились розгромами.
НХЛ – регулярний чемпіонат
Детройт – Калгарі 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Нью-Джерсі – Бостон 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Рейнджерс – Лос-Анджелес 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Даллас – Юта 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
Колорадо – Піттсбург 2:7 (2:4, 0:2, 0:1)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші чотири матчі.