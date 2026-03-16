Сіетл розгромив Флориду, вольова перемога Анагайма над Монреалем у регулярному чемпіонаті НХЛ

Софія Кулай — 16 березня 2026, 07:54
Сіетл розгромив Флориду, вольова перемога Анагайма над Монреалем у регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 16 березня

У ніч проти 16 березня відбулись чотири матчі Національної хокейної ліги.

Програма ігрового дня розпочалась із вольової перемоги Анагайма над Монреалем, тоді як Міннесота програла Торонто.

Впевнені перемоги святкували хокеїсти Едмонтона та Сіетла.

НХЛ – регулярний чемпіонат
16 березня

Монреаль – Анагайм 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)

Міннесота – Торонто 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Едмонтон – Нешвілл 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Сіетл – Флорида 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) 

Східна конференція
Західна конференція
Нагадаємо, що у ніч з 14-го на 15-те березня відбулась ціла низка матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

