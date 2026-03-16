НХЛ назвала міста, які прийматимуть Кубок світу-2028

Національна хокейна ліга оголосила місця проведення матчів Кубку світу з хокею, який відбудеться лютому 2028 року.

Як повідомляє прес-служба НХЛ, груповий етап змагання відбудеться у двох містах – у Калгарі (Канада) на новій арені "Scotia Place", що будується, і в Празі (Чехія) на стадіоні "O2 Arena". Також ці міста приймуть по одному матчу на вибування.

Водночас півфінали та фінал пройдуть у Едмонтоні (Канада) на арені "Rogers Place".

Зазначимо, що ліга не оголошувала склад учасників майбутнього турніру. Дати, вісім країн-учасниць та повний розклад будуть оголошені пізніше.

Це буде четвертий Кубок світу з хокею після турнірів 1996, 2004 та 2016 років.

