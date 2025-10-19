Кременчук зазнав ганебної поразки на Континентальному кубку та вилетів з турніру

Сьогодні, 19 жовтня, в межах останнього третього туру групового етапу Континентального кубку відбувся матч між румунською Георгенню та Кременчуком.

Поєдинок завершився ганебною поразкою української команди з рахунком 0:11.

Георгень ще в першому періоді забезпечив себе комфортною перевагою в три голи. А у другій 20-хвилинці румуни зняли всі питання щодо переможця зустрічі, забивши ще 4 рази.

Третій період став формальністю, але й у ньому Кременчук пропустив ще 4 шайби. За матч суперники 4 рази реалізували більшість, ще одна шайба була закинута в меншості.

Зауважимо що обидві команди дійшли до цієї зустрічі із максимумом очок, тож саме вони між собою розігрували путівку до другого раунду турніру (тільки один клуб виходить з групи). Таким чином Кременчук завершив свої виступи, а Георгень пройшов далі.

Континентальний кубок – перший раунд

Група B, 3 тур, 19 жовтня

Георгень (Румунія) – Кременчук (Україна) 11:0

Шайби: 1:0 – 5:32 Джерардс, 2:0 – 11:18 Вінце, 3:0 – 19:36 Хааранен, 4:0 – 22:55 Імре, 5:0 – 30:43 Ваюрюнен, 6:0 – 32:21 Вінце, 7:0 – 33:01 Вільямс, 8:0 – 42:28 Часар, 9:0 – 45:05 Вінце, 10:0 – 46:53 Джерардс, 11:0 – 57:01 Бодо

Нагадаємо, в перших двох матчах Кременчук здобув історичні перемоги над Академією Будапешт (3:2) та Црвеною Звездою (12:0). До цього український колектив не мав жодної перемоги на КК.

Для Кременчука це був третій розіграш Континентального кубку. Раніше команда змагалась у сезонах-2015/16 та 2022/23.

У 2015 році Кременчук програв білоруському Шахтарю (0:6), французькому Руану (3:7) та польському Тихи (1:3). У 2022 році чемпіон України також зазнав трьох поразок: Унія (2:4), Нітра (3:7) та Асіаго (0:5).

Українська команда мала б зіграти у сезоні-2020/21, але турнір скасували через Covid-19.