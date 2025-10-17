Кременчук вперше в історії здобув перемогу на Континентальному кубку

Чемпіон України сезону-2024/25 Кременчук з перемоги розпочав свої виступи в груповому етапі Континентального кубку.

У стартовому матчі групи B українська команда здолала Академію Будапешт з рахунком 3:2.

Що цікаво, саме Будапешт повів у рахунку та у підсумку виграв перший період. Українці зрівняли рахунок у другій 20-хвилинці, після цього забили ще двічі в третьому періоді. І хоч суперники зуміли скоротити відставання, цього виявилося замало.

Континентальний кубок – хокей

Група B, перший матч, 17 жовтня

Кременчук (України) – Академія Будапешт (Угорщина) 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 11:39 Гонейсек, 1:1 – 26:00 Брага, 2:1 – 48:26 Андрущенко, 3:1 – 56:26 Геворкян, 3:2 – 27:07 Гонейсек

З розкладом матчів українського клубу на турнірі можна ознайомитись тут. Для Кременчука це третій розіграш Континентального кубку та перша перемога на турнірі в історії. Раніше команда змагалась у сезонах 2015/16 та 2022/23.

У 2015 році Кременчук програв білоруському Шахтарю (0:6), французькому Руану (3:7) та польському Тихи (1:3). У 2022 році чемпіон України також зазнав трьох поразок: Унія (2:4), Нітра (3:7) та Асіаго (0:5).

Українська команда мали б зіграти у сезоні 2020/21, але турнір скасували через Covid-19.