Був ще один варіант: Шафаренко – про плани Сокола поєднувати виступи в чемпіонаті України та першості Польщі

Наставник Сокола Олег Шафаренко прокоментував новини відносно того, що його команда з наступного сезону може поєднувати виступи в чемпіонаті України та першості Польщі, зазначивши, що це додатковий виклик.

Детальніше про плани команди він розповів у інтерв'ю клубній пресслужбі.

"Після оголошення про співпрацю з Саноком почався період узгодження багатьох моментів. Потрібно було зважити усе, опрацювати ті умови, які виставила польська сторона для участі в їхньому чемпіонаті. У нас був також варіант із угорською першістю, який ми розглядали, але зараз розуміємо, що зупиняємось саме на польському турнірі.

Дуже сподіваюся, що наша федерація посприяє у цьому, адже це дозволить надати новий імпульс нашому хокею, буде корисним для розвитку молоді, а для досвідчених хокеїстів стане новим кроком в їхньому вдосконаленні як гравців. Тут можна буде говорити і про додаткову мотивацію займатися їхньою улюбленою справою за наших реалій", – зазначив він.

Шафаренко також розповів, які саме умови поставила польська сторона.

"Спочатку йшли розмови про п'ятьох обов'язкових гравців у складі, які мають представляти Польщу. Але оскільки усі інші команди мають вимогу мати 10 таких хокеїстів, то її висунули і до нас. Я розумію, що це додатковий виклик, але загалом це все одно шлях до розвитку і вдосконалення усіх гравців, які будуть в команді. Я знайду ту систему, яка дозволить усім хокеїстам грати і приносити користь команді за таких умов.

Ми зараз перебуваємо на фінальній стадії підписання документів із федерацією хокею Польщі та містом Санок. Є вже розуміння про польських гравців, я з усіма хокеїстами працюватиму, буде професійний підхід. Це стосується і молодих виконавців.

Зрозуміло, що має відбутися певний відбір, я маю отримати інформацію при перегляді. Але вже зараз є виконавці, які готові підписати контракт і які виступали за національну чи молодіжні збірні Польщі. А решту покаже тренувальний процес і робота на льоду", – розповів тренер.

Шафаренко також розкрив назву, яку буде носити клуб у разі погодження всіх деталей.

"Попередньо є домовленість, що ця команда називатиметься Санок-Сокіл. Санок – це хокейне місто, коли збірна України мала там матчі, завжди збиралася повна арена. І я впевнений, що ця співпраця є вигідною для обидвох клубів.

Нам – у контексті розвитку гравців: того ж Микити Полоницького, Дениса Жеребка, Євгенія Ратушного, Дениса Бородая. Це нагода пограти у справжній хокей, у сильному чемпіонаті проти цікавих команд. А для Санока це означає збереження команди, яка могла зникнути з польського турніру", – підкреслив тренер Сокола.

Як відомо, планується, що участь у першості Польщі для Сокола відбуватиметься паралельно з виступом у чемпіонаті України.