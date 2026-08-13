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Сокіл підписав 20-річного воротаря

Олександр Булава — 13 серпня 2026, 19:21
Сокіл підписав 20-річного воротаря

Воротар Назар Бойко став черговим новачком київського Сокола у літнє міжсезоння.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бойко уже виступав за столичний колектив у сезоні-2022/23. Цього разу гравець підписав із клубом дворічний контракт. Фінансові деталі не розголошуються.

20-річний вихованець криворізької школи хокею перейшов у Сокіл після трьох сезонів у складі Київ Кепіталз, разом із якими здобув "срібло" чемпіонату України-2024/25 років. Також голкіпер має досвід виступів за юнацьку (U-18) та молодіжну (U-20) збірні України.

Раніше повідомлялося, що Сокіл має намір стартувати в елітному дивізіоні польського хокейного чемпіонату. Це відбуватиметься паралельно з виступом у чемпіонаті України.

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