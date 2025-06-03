МОК підтримав рішення про недопуск збірної Росії на Олімпіаду-2026

Міжнародний олімпійський комітет підтримав рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) щодо недопуску Росії на Олімпіаду-2026.

Про це повідомляє "РІА Новости".

Напередодні було формовано склад групового етапу з хокею на Олімпіаді-2026 у Мілані (Кортіна), у якому немає Росії.

"Рекомендація виконавчої ради МОК від березня 2023 року, яка полягає у тому, що група індивідуальних нейтральних спортсменів не може вважатися командою. Беремо до уваги, що IIHF підтвердила намір дотримуватися цієї рекомендації", – вказано у заяві пресслужби МОК.

Збірна Росії не буде допущена до змагань. Її замінила збірна Франції.

Зимова Олімпіада – 2026 пройде з 6 по 22 лютого в італійських Мілані та Кортіна д'Ампеццо.

Чинним чемпіоном Олімпійських ігор є збірна Фінляндії. У фінальному матчі Ігор-2022 у Пекіні (Китай) фінська команда обіграла росіян з рахунком 2:1.

Вперше хокей з'явився у програмі Олімпіади ще в 1920 році. За цей час найбільше перемог здобули хокеїсти Канади, які дев'ять разів здобували "золото".

Нагадаємо, трохи більше тижня тому збірна США стала чемпіоном світу, здолавши у вирішальному матчі національну команду Швейцарії.