Збірну Росії не включили у списки учасників Олімпіади-2026

Міжнародна федерація хокею (IIHF) не включили збірну Росії у групу учасників Олімпійських ігор-2026.

Про це повідомляє Сhampionat.

"Після запиту Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про формування груп відповідно до його рекомендації від березня 2023 року IIHF завершила формування груп для чоловічих і жіночих хокейних турнірів на майбутніх зимових Олімпійських іграх – 2026 у Мілані", – повідомили у пресслужбі IIHF.

Групи хокейного турніру формувалися на вказівці МОК.

Зазначимо, що Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію і Білорусь від участі в міжнародних турнірах у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення.

Хокейний турнір серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2026 року триватиме з 11 по 22 лютого, жіночий – з 5 по 19 лютого.

Напередодні повідомлялося, що збірна Росії після чемпіонату світу очолить оновлений рейтинг IIHF при збереженні регламенту підрахунку очок.

Нагадаємо, невелика кількість російських та білоруських спортсменів була допущена до участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі 2024 року після ретельної перевірки з боку МОК. Вони виступали без російського чи білоруського прапора й гімну, як нейтральні атлети.