Одну збірну недопущено до ЧС-2027: IIHF виступила із заявою щодо майбутнього Росії та Білорусі

Міжнародна федерація хокею виступила із заявою щодо майбутнього Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях.

Відповідне звернення поширила пресслужба IIHF.

Так, керуючись затвердженими у 2022 році принципами федерація оголосила про недопуск молодіжної та дорослої збірних Білорусі до майбутнього чемпіонату світу-2027.

Водночас стосовно Росії у IIHF повідомили, що працюють над певними кроками, які допоможуть реалізувати зобов'язання CAS повернути країну-агресорку до міжнародного хокею. Разом із тим у федерації висловили свою незгоду із цим рішенням.

"IHF вивчає всі доступні шляхи, включаючи початок обговорень з усіма порушеними національними федераціями хокею, включаючи Російську федерацію хокею, щоб визначити конструктивний шлях уперед, що відповідає інтересам світового хокею", – наголосили у Міжнародній федерації хокею.

The IIHF has issued an update on Russian and Belarusian participation in IIHF Championships, outlining recent decisions and ongoing work within the applicable framework to safeguard international ice hockey. Read the full statement: https://t.co/6A7OAZGYGO #IIHF https://t.co/ISfqibbGaR — IIHF (@IIHFHockey) November 7, 2026

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року.

IIHF згодом також випустила заяву, у якій стверджує, що досі продовжує виступати проти участі представників РФ на міжнародній арені.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.