Капітан Едмонтона переписав історію НХЛ, побивши рекорд легендарного Грецкі

Капітан Едмонтона Коннор Макдевід встановив рекорд Національної хокейної ліги за швидкістю досягнення позначки у 30 асистів за один регулярний сезон.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Сталось це в ніч з 1 на 2 листопада в матчі проти Рейнджерс (4:1). Канадець у цій грі відкрив рахунок вже на 50-й секунді, а в середині другого періоду віддав результативну передачу, яка дозволила переписати рекорд ліги.

Цієї позначки 29-річний хокеїст досягнув лише за 15 поєдинків. Він перевершив досягнення легендарного Вейна Грецкі, який у кампанії-1984/85 зробив 30 асистів за 16 матчів.

Загалом у нинішньому сезоні нападник закинув також дев'ять шайб. Із 39 очками він очолює список найрезультативніших хокеїстів НХЛ-2026/27.

Зазначимо, що наразі Едмонтон посідає перше місце в турнірній таблиці Західної конференції. Наступний поєдинок він проведе проти Нью-Джерсі в ніч із 3 на 4 листопада.