Зрівнявся з Грецкі: капітан Едмонтона вп'яте в кар'єрі став володарем "Тед Ліндсей Еворд"

Нападник Едмонтон Ойлерз Коннор Макдевід став володарем індивідуальної нагороди "Тед Ліндсей Еворд", яка вручається найвидатнішому гравцю регулярного сезону НХЛ за підсумками голосування серед профспілки хокеїстів ліги.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Для капітана Едмонтона це вже 5-й такий трофей у кар'єрі. За цим показником він зрівнявся з Вейном Грецкі.

Congratulations to Connor McDavid, who becomes the second five-time #TedLindsayAward recipient in the award’s history, sharing the record with Wayne Gretzky for the most TLA wins!



The @EdmontonOilers captain led the 2025-26 regular season in points and assists while becoming… pic.twitter.com/L3ok8eTt4G — NHLPA (@NHLPA) June 7, 2026

У сезоні-2025/2026 Макдевід став найкращим бомбардиром ліги (138 очок) і лідером за передачами (90), а також увійшов в історію як третій найшвидший гравець НХЛ, який досяг позначки 1200 очок.

Як відомо, фінальна серія Кубку Стенлі переїхала до міста Передайз, штат Невада, де місцевий Вегас приймав Кароліну.