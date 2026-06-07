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Зрівнявся з Грецкі: капітан Едмонтона вп'яте в кар'єрі став володарем "Тед Ліндсей Еворд"

Олексій Мурзак — 7 червня 2026, 18:50
Зрівнявся з Грецкі: капітан Едмонтона вп'яте в кар'єрі став володарем Тед Ліндсей Еворд
Коннор Макдевід
Getty Images

Нападник Едмонтон Ойлерз Коннор Макдевід став володарем індивідуальної нагороди "Тед Ліндсей Еворд", яка вручається найвидатнішому гравцю регулярного сезону НХЛ за підсумками голосування серед профспілки хокеїстів ліги.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Для капітана Едмонтона це вже 5-й такий трофей у кар'єрі. За цим показником він зрівнявся з Вейном Грецкі.

У сезоні-2025/2026 Макдевід став найкращим бомбардиром ліги (138 очок) і лідером за передачами (90), а також увійшов в історію як третій найшвидший гравець НХЛ, який досяг позначки 1200 очок.

Як відомо, фінальна серія Кубку Стенлі переїхала до міста Передайз, штат Невада, де місцевий Вегас приймав Кароліну.

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