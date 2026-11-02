Кароліна декласувала Вінніпег, Анахайм оформив ефектний камбек з Оттавою в регулярному чемпіонаті НХЛ
Результати матчів НХЛ за 2 листопада
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У ніч із 1 на 2 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Кароліни проти Вінніпега. В ньому господарі декласували суперника, закинувши сім "сухих" шайб.
Філадельфія вдома несподівано впевнено здолала Юту. Також варто відзначити камбек Анахайма, який відігрався з 0:3 і здобув комфортну перемогу.
НХЛ – регулярний чемпіонат
2 листопада
2 листопада
Кароліна – Вінніпег 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
Вашингтон – Міннесота 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
Філадельфія – Юта 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Рейнджерс – Едмонтон 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Анахайм – Оттава 6:3 (0:3, 3:0, 3:0)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші десять поєдинків.