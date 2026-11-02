Кароліна декласувала Вінніпег, Анахайм оформив ефектний камбек з Оттавою в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 1 на 2 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Кароліни проти Вінніпега. В ньому господарі декласували суперника, закинувши сім "сухих" шайб.

Філадельфія вдома несподівано впевнено здолала Юту. Також варто відзначити камбек Анахайма, який відігрався з 0:3 і здобув комфортну перемогу.

НХЛ – регулярний чемпіонат

2 листопада

Кароліна – Вінніпег 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Вашингтон – Міннесота 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Філадельфія – Юта 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Рейнджерс – Едмонтон 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Анахайм – Оттава 6:3 (0:3, 3:0, 3:0)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші десять поєдинків.