Кросбі став абсолютним рекордсменом НХЛ, перевершивши досягнення легенди Бостона
Cідні Кросбі
НХЛ
Капітан Піттсбурга Сідні Кросбі став рекордсменом НХЛ за кількістю асистів у складі одного клубу.
Про це повідомляє Sportsnet Stats.
Канадський хокеїст встановив це досягнення в поєдинку проти Монреаля (4:5). Він провів на льоду 20 хвилин, за які закинув одну шайбу та віддав дві результативні передачі.
Першу з них 39-річний гравець записав собі в актив уже на третій хвилині зустрічі, асистувавши Еріку Карлссону. Саме вона стала для Кросбі рекордною 1112-ю у складі "Пінгвінс".
Сідні перевершив досягнення Рея Бурка. Він мав 1111 асистів за Бостон.
Зазначимо, що Кросбі є триразовим переможцем Кубку Стенлі. Також він двічі здобував олімпійське "золото", а у 2026 році став срібним призером.