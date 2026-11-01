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Кросбі став абсолютним рекордсменом НХЛ, перевершивши досягнення легенди Бостона

Денис Іваненко — 1 листопада 2026, 11:06
Кросбі став абсолютним рекордсменом НХЛ, перевершивши досягнення легенди Бостона
Cідні Кросбі
НХЛ

Капітан Піттсбурга Сідні Кросбі став рекордсменом НХЛ за кількістю асистів у складі одного клубу.

Про це повідомляє Sportsnet Stats.

Канадський хокеїст встановив це досягнення в поєдинку проти Монреаля (4:5). Він провів на льоду 20 хвилин, за які закинув одну шайбу та віддав дві результативні передачі.

Першу з них 39-річний гравець записав собі в актив уже на третій хвилині зустрічі, асистувавши Еріку Карлссону. Саме вона стала для Кросбі рекордною 1112-ю у складі "Пінгвінс".

Сідні перевершив досягнення Рея Бурка. Він мав 1111 асистів за Бостон.

Зазначимо, що Кросбі є триразовим переможцем Кубку Стенлі. Також він двічі здобував олімпійське "золото", а у 2026 році став срібним призером.

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