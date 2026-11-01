Кросбі став абсолютним рекордсменом НХЛ, перевершивши досягнення легенди Бостона

Капітан Піттсбурга Сідні Кросбі став рекордсменом НХЛ за кількістю асистів у складі одного клубу.

Про це повідомляє Sportsnet Stats.

Канадський хокеїст встановив це досягнення в поєдинку проти Монреаля (4:5). Він провів на льоду 20 хвилин, за які закинув одну шайбу та віддав дві результативні передачі.

Першу з них 39-річний гравець записав собі в актив уже на третій хвилині зустрічі, асистувавши Еріку Карлссону. Саме вона стала для Кросбі рекордною 1112-ю у складі "Пінгвінс".

Сідні перевершив досягнення Рея Бурка. Він мав 1111 асистів за Бостон.

MORE HISTORY FOR SIDNEY CROSBY 👑 With an assist on Erik Karlsson's goal, Crosby passes Ray Bourque to become the NHL's all-time leader in assists with a single franchise 👏 https://t.co/dIzhxCdYuf — Gino Hard (@GinoHard_) October 31, 2026

Зазначимо, що Кросбі є триразовим переможцем Кубку Стенлі. Також він двічі здобував олімпійське "золото", а у 2026 році став срібним призером.