Макдевід прокоментував розгромну поразку Едмонтона від Флориди у фіналі Кубку Стенлі

Головна зірка Едмонтона Коннор Макдевід висловився про поразку від Флориди (1:6) в третьому матчі фінальної серії Кубку Стенлі.

Його слова передає ESPN.

"Думаю, що ми відійшли від своєї гри. Через те, що ми трохи вплуталися в гру суперника. І частково це, безумовно, їхня заслуга. Суперник грав добре. Коли опиняєшся в ямі, то робиш нетипові речі. Думаю, що ми трохи відхилилися від своєї гри.

Звичайно, це не найкраще з того, що ми показали. Зовсім не найкраще, на що ми здатні. Не думаю, що ми взагалі ще показували найкращу гру у цій серії", – сказав капітан Ойлерз.

Нагадаємо, Флорида розгромила Ойлерз і повела з рахунком 2:1. Минулого року ці команди також грали у фіналі Кубку Стенлі. У семиматчевому протистоянні переможцем стали Пантерз.

Флорида проводить свій 32-й сезон у НХЛ. Клуб у сезоні-2024/25 вперше став володарем Кубку Стенлі. Перед цим вони програли у фіналі Вегасу. Пантерз також доходили до фіналу в сезоні-1995/96.

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Едмонтон приєднався до ліги в 1979 році. За свою історію канадський клуб 5 разів ставав чемпіоном, але востаннє це було ще в 1990 році. Чотири з п'яти Кубків Стенлі вдалося виграти, коли за Ойлерз виступав Вейн Грецкі.