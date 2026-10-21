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Капітан Едмонтона встановив рекорд НХЛ, перевершивши досягнення легендарного Грецкі

Денис Іваненко — 21 жовтня 2026, 10:19
Капітан Едмонтона встановив рекорд НХЛ, перевершивши досягнення легендарного Грецкі
Макдевід встановив рекорд
Getty Images

Капітан Едмонтона Коннор Макдевід встановив рекорд Національної хокейної ліги за швидкістю досягнення позначки у 20 асистів за один регулярний сезон.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Сталось це в ніч на 21 жовтня в матчі проти Міннесоти (4:3 ОТ). Канадець у цій грі віддав три результативні передачі.

20-й асист припав на переможну шайбу Евана Бушара в овертаймі. Цієї позначки 29-річний хокеїст досягнув лише за дев'ять поєдинків.

Він побив рекорд Вейна Грецкі (1986/87), Маріо Лем'є (1988/89) та Пета Лафонтена (1992/93). Вони робили по 20 результативних передач за десять матчів.

Загалом у нинішній кампанії нападник закинув також шість шайб. Із 26 очками він очолює список найрезультативніших хокеїстів ліги.

Зазначимо, що наразі Едмонтон посідає друге місце в турнірній таблиці Західної конференції. Наступний поєдинок він проведе проти Кароліна в ніч із 22 на 23 жовтня.

НХЛ Рекорд Коннор Макдевід

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