Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Одноклубники легендарного Ягра грають у фіналі Кубку Стенлі 46-й рік поспіль

Руслан Травкін — 4 червня 2026, 04:56
Одноклубники легендарного Ягра грають у фіналі Кубку Стенлі 46-й рік поспіль
Яромир Ягр
Facebook.com/RytiriKladno/

Завдяки виходу у фінал Кубку Стенлі Вегас Голден Найтс продовжилася унікальна серія. Вже 46-й рік поспіль у фіналі буде грати хокеїст, який протягом кар'єри виступав разом із Яромиром Ягром.

Як повідомляють аналітичні портали в соцмережі "Х", серію продовжив Расмус Андерссон.

Андерссон був одноклубником Ягра в Калгарі Флеймз у сезоні-2017/18.

x.com/LevAkabas

Хтось вважає, що "благословення Ягра" перервалося ще в 2022 році. Тоді у складі фіналістів не було гравців, які грали з легендарним форвардом в одній команді НХЛ, але Тампу-Бей представляв Ондржей Палат, з яким Яромир був у складі збірної Чехії на Олімпійських іграх.

Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас".

Нагадаємо, Голден Найтс у першій грі фіналу на виїзді обіграли Кароліну. 

Читайте також :
Відео Фото Вегас Голден Найтс – Кароліна Гаррікейнз: що очікувати від фіналу Кубку Стенлі
Кубок Стенлі НХЛ Яромир Ягр

Кубок Стенлі

Вегас Голден Найтс – Кароліна Гаррікейнз: що очікувати від фіналу Кубку Стенлі
Данський голкіпер переписав історію фіналіста Кубку Стенлі
Кароліна встановила рекорд на шляху до фіналу Кубку Стенлі
Воротар Монреаля не зумів зруйнувати прокляття виступів на день народження
Шокуючі 3 хвилини для Монреаля: Кароліна наблизилася до фіналу Кубку Стенлі

Останні новини