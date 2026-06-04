Одноклубники легендарного Ягра грають у фіналі Кубку Стенлі 46-й рік поспіль

Завдяки виходу у фінал Кубку Стенлі Вегас Голден Найтс продовжилася унікальна серія. Вже 46-й рік поспіль у фіналі буде грати хокеїст, який протягом кар'єри виступав разом із Яромиром Ягром.

Як повідомляють аналітичні портали в соцмережі "Х", серію продовжив Расмус Андерссон.

Андерссон був одноклубником Ягра в Калгарі Флеймз у сезоні-2017/18.

One of the CRAZIEST streaks in sports has been extended another year 🤯



With Rasmus Andersson reaching the Stanley Cup Final, a former teammate of Jaromir Jagr has now appeared in the Final in 46 straight seasons 🏆 pic.twitter.com/OP7uNgoHhe — Gino Hard (@GinoHard_) June 3, 2026

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Хтось вважає, що "благословення Ягра" перервалося ще в 2022 році. Тоді у складі фіналістів не було гравців, які грали з легендарним форвардом в одній команді НХЛ, але Тампу-Бей представляв Ондржей Палат, з яким Яромир був у складі збірної Чехії на Олімпійських іграх.

Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас".

Нагадаємо, Голден Найтс у першій грі фіналу на виїзді обіграли Кароліну.