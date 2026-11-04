Юргорден закликав не повертати Росію до міжнародних змагань

Знаменитий шведський спортивний клуб Юргорден за підсумками засідання свого правління ухвалив план протидії реінтеграції Росії в світову спортивну спільноту.

Про це повідомив президент клубу Андреас Фон дер Хайде.

"У міру того, як набирають обертів зусилля щодо повернення Росії до міжнародного спорту, де саме спортивним клубам слід провести межу? Юргорден зайняв чітку позицію. Ми провели засідання правління клубу.

Щодо спроб реінтеграції Росії в міжнародний спортивний рух, одностайно прийнята позиція правління полягає в тому, щоб закликати всі клуби-члени Юргорден:

1. Діяти через свої відповідні національні федерації з метою збереження відсторонення всіх російських спортивних делегацій від міжнародних змагань.

2. Утримуватися від підписання спортсменів, які після 24 лютого 2022 року добровільно підписали або продовжили контракти з російськими клубами.

3. Утримуватися від укладення нових або продовження існуючих спонсорських угод з компаніями, що ведуть комерційну діяльність у Росії.

Ці рекомендації залишатимуться чинними доти, доки триватиме агресивна війна Росії проти України", – написав Вон дер Хайде.