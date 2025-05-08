Юргорден гостюватиме на "Стемфорд Брідж", Фіорентина прийме Бетіс у півфіналі Ліги конференцій

Сьогодні, 8 травня, відбудуться матчі-відповідь у 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Челсі прийме Юргорден. Напевно, в цьому протистоянні переможець уже відомий, оскільки "сині" виграли перший матч із рахунком 4:1.

У іншому поєдинку цього дня зійдуться Фіорентина та Бетіс. Іспанський клуб у першій зустрічі здобув перемогу – 2:1.

Зазначимо, що "фіалки" доходили до фіналу ЛК останні два сезони.

Розклад матчів Ліги конференцій на 8 травня

22:00 Челсі – Юргорден

22:00 Фіорентина – Бетіс

Всі поєдинки цієї стадії транслюватимуться на MEGOGO. Фінал турніру заплановано на 28 травня. Він пройде на муніципальному стадіоні міста Вроцлав.

Нагадаємо, сьогодні також пройдуть півфінальні матчі Ліги Європи.