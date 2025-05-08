Юргорден гостюватиме на "Стемфорд Брідж", Фіорентина прийме Бетіс у півфіналі Ліги конференцій
Сьогодні, 8 травня, відбудуться матчі-відповідь у 1/2 фіналу Ліги конференцій.
Челсі прийме Юргорден. Напевно, в цьому протистоянні переможець уже відомий, оскільки "сині" виграли перший матч із рахунком 4:1.
У іншому поєдинку цього дня зійдуться Фіорентина та Бетіс. Іспанський клуб у першій зустрічі здобув перемогу – 2:1.
Зазначимо, що "фіалки" доходили до фіналу ЛК останні два сезони.
Розклад матчів Ліги конференцій на 8 травня
22:00 Челсі – Юргорден
22:00 Фіорентина – Бетіс
Всі поєдинки цієї стадії транслюватимуться на MEGOGO. Фінал турніру заплановано на 28 травня. Він пройде на муніципальному стадіоні міста Вроцлав.
Нагадаємо, сьогодні також пройдуть півфінальні матчі Ліги Європи.