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Визначилися фіналісти Ліги конференцій

Станіслав Лисак — 9 травня 2025, 00:51
Визначилися фіналісти Ліги конференцій

За підсумками півфінальних матчів Ліги конференцій УЄФА стали відомі фіналісти турніру.

Челсі без проблем здолав Юргорден в обох зустрічах. Матч-відповідь завершився з рахунком 1:0 на користь лондонців, а у першій зустрічі "сині" перемогли з рахунком 4:1.

Бетіс та Фіорентина обмінялися домашніми перемогами з рахунком 2:1 в основний час, проте іспанський колектив зумів забити переможний м'яч у овертаймі, що принесло їм вихід до фіналу ЛЄ.

Зауважимо, що вирішальний матч Ліги конференцій УЄФА відбудеться 28 травня на "Місцевому стадіоні" у польському місті Вроцлав.

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