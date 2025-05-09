Визначилися фіналісти Ліги конференцій
За підсумками півфінальних матчів Ліги конференцій УЄФА стали відомі фіналісти турніру.
Челсі без проблем здолав Юргорден в обох зустрічах. Матч-відповідь завершився з рахунком 1:0 на користь лондонців, а у першій зустрічі "сині" перемогли з рахунком 4:1.
Бетіс та Фіорентина обмінялися домашніми перемогами з рахунком 2:1 в основний час, проте іспанський колектив зумів забити переможний м'яч у овертаймі, що принесло їм вихід до фіналу ЛЄ.
Зауважимо, що вирішальний матч Ліги конференцій УЄФА відбудеться 28 травня на "Місцевому стадіоні" у польському місті Вроцлав.